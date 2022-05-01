Abc News: ABD'de Tabanca Taşıyan Gençlerin Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Abc News: ABD'de Tabanca Taşıyan Gençlerin Sayısı Artıyor

01.05.2022 18:41
Abc News: ABD'de Tabanca Taşıyan Gençlerin Sayısı Artıyor

WASHINGTON, 1 Mayıs (Xinhua) -- ABC News'in bir araştırma raporunu kaynak alan yakın tarihli haberine göre, son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde artan sayıda genç tabanca sahibi oldu.

WASHINGTON, 1 Mayıs (Xinhua) -- ABC News'in bir araştırma raporunu kaynak alan yakın tarihli haberine göre, son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde artan sayıda genç tabanca sahibi oldu. Boston Üniversitesi Lynch Eğitim ve İnsan Gelişimi Okulu'ndan araştırmacılar raporda, 2002 yılından 2019 yılına kadar geçen sürede 12 ila 18 yaşlarındaki Amerikalılar arasında genel tabanca taşıma oranının yüzde 41 arttığını belirtti. Raporda, en belirgin artışın beyaz, zengin ve kırsal kesimde yaşayan ergenlik çağındaki gençlerde yaşandığı kaydedildi. Yaşanan durumun ana sebepleri silah sahibi olmaya yönelik yasaların gevşetilmesi, siyasi kutuplaşma ve sözde "silah kültürünün" yaygınlaşması.

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Amerika Birleşik Devletleri, Araştırma, 1 Mayıs, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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