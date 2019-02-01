Son Dakika Haberleri: Abd: 1 Mart'a Kadar Anlaşma Olmazsa Vergiler Devreye Girer

Abd: 1 Mart'a Kadar Anlaşma Olmazsa Vergiler Devreye Girer

1 saat önce

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin ile süren görüşmelerin 1 Mart'a kadar anlaşmayla sonuçlanmaması durumunda, gümrük vergilerinin devreye gireceği uyarısı yapıldı.

Abd: 1 Mart'a Kadar Anlaşma Olmazsa Vergiler Devreye Girer, System.String[]
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin ile süren görüşmelerin 1 Mart'a kadar anlaşmayla sonuçlanmaması durumunda, gümrük vergilerinin devreye gireceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donal Trump'ın 1 Mart'ı Çin ile bir ticaret anlaşmasına varılması için nihali tarih olarak gördüğü ve o tarihe kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde ABD'nin Çin malları için gümrük tarifelerinin yükselteceği vurgulandı.

Beyaz Saray'dan ABD-Çin ticaret heyetlerinin Washington'da toplantıları sonrası yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, Buenos Aires'te üzerinde anlaşılan 90 günlük sürecin, net bir tarihi temsil ettiğini ve görüşmelerde 1 Mart'a kadar tatmin edici bir sonuca ulaşılamaması durumunda, ABD'nin gümrük tarifelerini yükselteceği konusunu yineledi" denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:27 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi

Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi Eskişehir'in Han İlçesinde İşçilerin Asgari Ücreti 2 Bin 255 Lira Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 10:43:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abd: 1 Mart'a Kadar Anlaşma Olmazsa Vergiler Devreye Girer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]