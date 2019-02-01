Abd: 1 Mart'a Kadar Anlaşma Olmazsa Vergiler Devreye Girer
1 saat önce
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin ile süren görüşmelerin 1 Mart'a kadar anlaşmayla sonuçlanmaması durumunda, gümrük vergilerinin devreye gireceği uyarısı yapıldı.
Beyaz Saray
'dan yapılan açıklamada, Çin
ile süren görüşmelerin 1 Mart'a kadar anlaşmayla sonuçlanmaması durumunda, gümrük vergilerinin devreye gireceği uyarısı yapıldı.
Açıklamada, ABD
Başkanı Donal Trump
'ın 1 Mart'ı Çin ile bir ticaret anlaşmasına varılması için nihali tarih olarak gördüğü ve o tarihe kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde ABD'nin Çin malları için gümrük tarifelerinin yükselteceği vurgulandı.
Beyaz Saray'dan ABD-Çin ticaret heyetlerinin Washington
'da toplantıları sonrası yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump
, Buenos Aires
'te üzerinde anlaşılan 90 günlük sürecin, net bir tarihi temsil ettiğini ve görüşmelerde 1 Mart'a kadar tatmin edici bir sonuca ulaşılamaması durumunda, ABD'nin gümrük tarifelerini yükselteceği konusunu yineledi" denildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:27 Kaynak: DHA
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