ABD, 10 Rus diplomatı sınır dışı ediyor - Son Dakika

ABD yönetimi, ülkedeki seçimlere müdahale, siber saldırı ve Kırım'ın işgali gerekçeleriyle Rusya'ya yönelik 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi de dahil yeni yaptırımlar açıkladı.

ABD yönetimi, ülkede geçtiğimiz yıl yapılan başkanlık seçimlerine müdahale, siber saldırı ve Kırım'ın işgali gerekçeleriyle Rusya'ya yönelik uygulayacağı yeni yaptırımları açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Kasım 2020'de ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunan 32 kişi ve kuruluşa, Rusya'nın Kırım'ı işgali nedeniyle 5 kişi ve 3 kuruluşa ve SolarWinds olayı olarak bilinen siber saldırı girişimi nedeniyle de 6 Rus teknoloji firmasına yaptırım uygulanacak. Açıklamada, ABD'deki diplomatik misyonlarda görevli 10 Rus diplomatın sınır dışı edildiği belirtilerek, sınır dışı edilen diplomatların arasında istihbarat görevlilerinin de yer aldığı kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi için oyları değiştirdiği veya sonucu manipüle ettiğine ilişkin bir kanıt bulunamasa da Kasım 2020'de ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunan 32 kişi ve kuruluşa yanlış bilgi yaymak gibi gerekçelerle yaptırım uygulanacak.

SolarWinds siber saldırı girişimi

Aralarında ABD Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının da bulunduğu çok sayıda kurumun bilgisayar sistemlerine SolarWinds adlı yazılıma yerleştirilen kötü amaçlı kodlarla sızılarak siber saldırı gerçekleştirildiği açıklanmıştı. ABD, söz konusu saldırıyı ilk kez açıkça bir Rus istihbarat servisine bağladı.

Bugünkü yaptırımlar, ABD'nin SolarWinds bağlantılı siber saldırı girişimi nedeniyle Rusya'ya karşı ilk misillemesi olarak nitelendiriliyor. - WASHINGTON