Son Dakika Haberleri: ABD 11 Eylül'den sonra savaşlara ve iç çatışmalara 6 trilyon dolar harcadı, 800 bin kişi öldü
Son Dakika Dünya ABD 11 Eylül'den sonra savaşlara ve iç çatışmalara 6 trilyon dolar harcadı, 800 bin kişi öldü - Son Dakika Dünya

ABD 11 Eylül'den sonra savaşlara ve iç çatışmalara 6 trilyon dolar harcadı, 800 bin kişi öldü

6 saat önce

Watson Enstitüsü ile Brown Üniversitesi'nin ortak çalışmasına göre Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül 2001 yılından bu yana dünyanın farklı yerlerindeki savaşlara ve çatışmalara 6 trilyon dolar harcadı. Rapora göre söz konusu çatışmalarda 800 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD 11 Eylül'den sonra savaşlara ve iç çatışmalara 6 trilyon dolar harcadı, 800 bin kişi öldü, System.String[]

Watson Enstitüsü ile Brown Üniversitesi'nin ortak çalışmasına göre Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül 2001 yılından bu yana dünyanın farklı yerlerindeki savaşlara ve çatışmalara 6 trilyon dolar harcadı. Rapora göre söz konusu çatışmalarda 800 bin kişi hayatını kaybetti.


Cost of War Project (Savaşın Maliyeti) tarafından yayınlanan raporda "2001'in sonlarından itibaren 2020 yılı bütçesi de dahil, ABD savaşlara ve çatışmalara 6,4 trilyon dolar harcadı." denildi. Harcamaların yaklaşık 1 trilyon dolarını, hükümetin savaşlara katılan askerlere olan mali yükümlülüğü teşkil ediyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Brown Üniversitesi, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:17 
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