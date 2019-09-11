ABD 11 Eylül saldırılarının 18. yılını anıyor - NEW
1 saat önce
11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin New York kentinde tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:51 Kaynak: AA
11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin New York kentinde tören düzenlendi.
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