Son Dakika Haberleri: ABD 11 Eylül saldırılarının 18. yılını anıyor - NEW
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ABD 11 Eylül saldırılarının 18. yılını anıyor - NEW

1 saat önce

11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin New York kentinde tören düzenlendi.

11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin New York kentinde tören düzenlendi.

ABD 11 Eylül saldırılarının 18. yılını anıyor - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:51 Kaynak: AA
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