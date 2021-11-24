ABD, 12'si Çin'den olmak üzere 27 yabancı kuruluşu kara listeye aldı - Son Dakika

ABD Ticaret Bakanlığının Sanayi ve Güvenlik Dairesi (BIS), ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politika endişeleri nedeniyle 12'si Çin'den olmak üzere 27 yabancı kuruluşu kara listeye aldığını duyurdu.

ABD Ticaret Bakanlığının Sanayi ve Güvenlik Dairesi (BIS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika endişeleri nedeniyle çok sayıda ülkeden 27 yabancı kuruluşu kara listeye alındığını kaydetti. BIS, kara listeye alınan kuruluşlardan 12'sinin Çin, 1'inin Japonya, 12'sinin Pakistan, 1'inin Singapur ve 1'inin Rusya'dan olduğunu aktardı. Listede, ABD ve diğer batılı ülkelerden İran'ın askeri ve uzay programlarına teknoloji satışındaki rolleri nedeniyle Çin, Singapur ve Japonya'da 2019'da kara listeye alınmış bir kuruluş olan Çin merkezli Corad Technology Limited kuruluşuna 3 bağlı şirketi içerdiğini belirten BIS, bu şirketlerin Kuzey Kore paravan şirketleri, Çin hükümeti ve savunma sanayiine bağlı kuruluşlarla da işbirliği yaptığını bildirdi. Açıklamada, 5 kuruluşun Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun askeri modernizasyonuna katıldıkları ve 3 kuruluşun ise askeri uygulamaları desteklemek için ABD menşeli ürünler elde etmeye çalıştıkları için kara listeye alındığına dikkat çeken BIS, Pakistan'daki kuruluşların, ülkenin balistik füze programındaki rolleri için eklendiğini kaydetti.

BIS'ten yapılan açıklamada, "BIS, Kuruluş Listesi'ne 27 kuruluşu ekleyerek, İhracat İdaresi Yönetmeliği'ni (EAR) değiştirdi. Bu 27 kuruluşun, ABD Hükümeti tarafından ABD'nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettiği belirlendi. Bu kuruluşlar, Çin, Japonya, Pakistan ve Singapur'daki varış noktaları altında Kuruluş Listesi'nde listelenecektir. Bu kural ayrıca, Çin varış noktası altındaki Kuruluş Listesi'nde mevcut bir girişi revize ederek, listelenmiş bir kuruluş için Tayvan varış yeri altına adresler ekliyor ve Çin varış yeri altındaki bir girişi düzeltiyor. Ayrıca bu kural, Rusya hedefi altındaki Askeri Son Kullanıcı (MEU) Listesi'ne bir kuruluş ekleyerek EAR'ı değiştiriyor. Son Kullanıcı İnceleme Komitesi (ERC), yukarıda açıklanan 27 kuruluşun davranışının, bu 27 kuruluşu içeren EAR'a tabi tüm kalemlerin ihracatı, yeniden ihracatı veya ülke içi transferleri için bir lisans şartının getirilmesi yoluyla ön incelemenin uygun olduğuna dair yeterli endişeleri ortaya çıkardığını belirledi" ifadelerine yer verildi. - WASHINGTON