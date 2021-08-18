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ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı - Son Dakika

ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı

18.08.2021 14:31

Taliban'ın Afganistan yönetimine el koymasının ardından ülkeden kaçmak isteyenler havalimanına koşmuş, kalkan uçaklara binebilmek için adeta ölüm ile burun buruna gelmişti. 640 Afgan vatandaşının ABD'ye ait 150 kişilik kargo uçağında seyahat ettiği fotoğraf karesi ise dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Rusya, kargo uçağının Afganları Uganda'ya götürdüğünü öne sürdü.

Dünya günlerdir Kabil'deki havalimanından gelen görüntüleri konuşuyor. Taliban'ın pazar günü ülkenin başkentine girmesi ile binlerce sivil kentin dışarıya açılan tek kapısı olan havalimanına akın etmişti. Havalimanındaki umut dolu bekleyiş 640 Afgan için son bulmuş, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 kargo uçağı, Amerikalı personeli almak için indiği Kabil Havalimanı'ndan Afgan sivilleri de alarak havalanmıştı.

640 KİŞİNİN AKIBETİ MERAK EDİLİYORDU

Büyük bir insanlık trajedisinin yaşandığı havaalanında 150 kişi kapasiteli kargo uçağına 640 Afgan bindi. Başka bir deyişle uçak sivilleri alarak kapasitesinin yaklaşık 4.5 katına çıkarak havalandı. Uçağın içinde çekilen inanılmaz görüntüler günlerdir dünya basınında manşetlerden inmezken ABD'li yetkililer olayı doğrulamış ancak uçağın sivilleri nereye taşıdığına dair bir bilgi vermemişti.

RUSYA, KATAR İDDİALARINI ÇÜRÜTTÜ

Dünyayı bir kez daha şoke eden iddia ise bu kez Rusya'dan geldi. Al Jazeera ve Yahoo News ise uçağın Katar'a uçtuğunu açıklamıştı. Ancak Rusya uçağın rotası konusunda farklı bir iddia ortaya attı. Rusya Araştırmaları Enstitüsü kargo uçağının Afganları Uganda'ya götürdüğünü öne sürdü.

AFGANLAR NEREYE GÖTÜRÜLDÜKLERİNİ BİLMİYORDU

Açıklamada Uganda'ya gelen 400'ün üzerinde ilk Afgan mülteci grubu ülkeye yerleşmeye başladığı ve Afganların Uganda'ya götürüldüklerini bilmediklerini bildirdi. Uçağa canları pahasına binmeye çalışan kişiler ABD uçağında oldukları için ABD'ye götürüldüklerini düşünüyorlardı.

UGANDALI YETKİLİLER DE DOĞRULADI

Uganda, ABD'nin talebi üzerine 2 bin Afgan mülteciyi ülkesine geçici olarak kabul edeceğini duyurdu. The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, yardım, afet ve mültecilerinden sorumlu Devlet Bakanı Esther Anyakun, ABD hükümetinin, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'den ricası üzerine 2 bin Afgan mülteciyi geçici olarak ülkelerinde misafir etme kararı aldıklarını açıkladı. Anyakun, ülkeye gelen kişilerin daha sonra ABD tarafından başka bir yere taşınacağını belirtti.

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