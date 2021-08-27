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ABD 16 Yaş Altı Kadın Basketbol Takımı'ndan Kosta Rika'ya tarihi fark - Son Dakika

ABD 16 Yaş Altı Kadın Basketbol Takımı'ndan Kosta Rika'ya tarihi fark

27.08.2021 22:32
ABD 16 Yaş Altı Kadın Basketbol Takımı'ndan Kosta Rika'ya tarihi fark, System.String[]

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Amerika Şampiyonası'nda oynanan maçta ABD, Kosta Rika'yı 121-12 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Amerika Şampiyonası'nda oynanan maçta ABD, Kosta Rika'yı 121-12 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.

Meksika'nın Guanajuato kentinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında ABD ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.

İlk çeyrekte 7, ikinci çeyrekte 1 ve son çeyrekte 4 sayı üretebilen Kosta Rika'yı 121-12 yenen ABD, 109 sayı farkla adını yarı finale yazdırdı.

Bugüne kadar düzenlenen 6 turnuvanın 5'inde şampiyonluğa ulaşan ABD'de altı oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Sonora, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ABD 16 Yaş Altı Kadın Basketbol Takımı'ndan Kosta Rika'ya tarihi fark - Son Dakika Spor


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