Son Dakika Haberleri: Abd, 2 Çinli Hacker Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Abd, 2 Çinli Hacker Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

10 saat önce

ABD Adalet Bakanlığı, Çin İstihbarat Servisine bağlı olduğu belirlenen 2 hacker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Abd, 2 Çinli Hacker Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu, System.String[]
ABD Adalet Bakanlığı, Çin İstihbarat Servisine bağlı olduğu belirlenen 2 hacker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı, Çin İstihbarat Servisi için çalışan 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunda yer alan iddialara göre, Zhu Hua ve Zhang Shilong isimli kişilerin ABD ve müttefik ülkelerinin ticari sırlarını çalmak için girişimde bulundukları belirtildi. Suçlamalarda, hacker grubunun bilgilerini almaya çalıştığı ülkeler arasında ABD, Avustralya, İngiltere, Kanada, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda ve İsveç gibi ülkelerin yer aldığı ifade edildi. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:16 Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çin Ligi Ekibi Shenzhen, Oğuzhan Özyakup'a Kancayı Taktı Türkiye'nin Harekatı Öncesi YPG/PKK, Çareyi Esad'da Arıyor

Pentagon, Suriye'de Hava Saldırılarının Duracağı Haberlerini Yalanladı ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:25:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abd, 2 Çinli Hacker Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]