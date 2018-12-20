Abd, 2 Çinli Hacker Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
10 saat önce
ABD Adalet Bakanlığı, Çin İstihbarat Servisine bağlı olduğu belirlenen 2 hacker hakkında suç duyurusunda bulundu.
ABD Adalet Bakanlığı
, Çin
İstihbarat Servisine bağlı olduğu belirlenen 2 hacker hakkında suç duyurusunda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Adalet Bakanlığı, Çin İstihbarat Servisi için çalışan 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunda yer alan iddialara göre, Zhu Hua ve Zhang Shilong isimli kişilerin ABD ve müttefik ülkelerinin ticari sırlarını çalmak için girişimde bulundukları belirtildi. Suçlamalarda, hacker grubunun bilgilerini almaya çalıştığı ülkeler arasında ABD, Avustralya
, İngiltere
, Kanada
, Japonya
, Hollanda
, Yeni Zelanda
ve İsveç
gibi ülkelerin yer aldığı ifade edildi. - WASHINGTON
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:16 Kaynak: İHA
Çin Ligi Ekibi Shenzhen, Oğuzhan Özyakup'a Kancayı Taktı
Türkiye'nin Harekatı Öncesi YPG/PKK, Çareyi Esad'da Arıyor
Pentagon, Suriye'de Hava Saldırılarının Duracağı Haberlerini Yalanladı
ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek