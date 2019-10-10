Abd, 2 deaş militanını gözetimine aldı

ABD Başkmanı Donald Trump, Suriye'de YPG kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan 2 İngiliz vatandaşı DEAŞ militanını gözetim altına aldıklarını duyurdu. Trump, olaya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

'Beetles' lakaplı, El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ'lının, El-Hol Kampı'ndan ülke dışına çıkarıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin ya da Kürtlerin kontrolü kaybetmesi olasılığına karşın ABD, Beetles olarak bilinen ve Suriye'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı ve Suriye'den çıkartarak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir bölgeye getirdi. Onlar beterin de beteri" ifadelerini kullandı.