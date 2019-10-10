Son Dakika Haberleri: Abd, 2 deaş militanını gözetimine aldı
Son Dakika Güncel Abd, 2 deaş militanını gözetimine aldı

Abd, 2 deaş militanını gözetimine aldı

37 dakika önce

ABD Başkmanı Donald Trump, Suriye'de YPG kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan 2 İngiliz vatandaşı DEAŞ militanını gözetim altına aldıklarını duyurdu.

Abd, 2 deaş militanını gözetimine aldı, System.String[]

ABD Başkmanı Donald Trump, Suriye'de YPG kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan 2 İngiliz vatandaşı DEAŞ militanını gözetim altına aldıklarını duyurdu. Trump, olaya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

'Beetles' lakaplı, El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ'lının, El-Hol Kampı'ndan ülke dışına çıkarıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin ya da Kürtlerin kontrolü kaybetmesi olasılığına karşın ABD, Beetles olarak bilinen ve Suriye'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı ve Suriye'den çıkartarak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir bölgeye getirdi. Onlar beterin de beteri" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:42 Kaynak: DHA
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