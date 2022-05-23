ABD: "20 ülke Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurdu" - Son Dakika
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ABD: "20 ülke Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurdu"

23.05.2022 21:23
ABD: "20 ülke Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurdu"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 20 ülkenin Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 20 ülkenin Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurduğunu bildirdi.

Austin ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, 47 ülke askeri ve savunma yetkilileriyle Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katıldı.

İki yetkili sanal ortamda yapılan toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Austin, bir önceki toplantının ardından bu toplantıya Avusturya, Bosna Hersek, Kosova, Kolombiya ve İrlanda'nın da katıldığını söyledi.

Ukrayna'ya yapılacak destek konusunda katılımcı ülkelerin kararlılığına değinen Austin, "Ukrayna'ya ek yardımlar konusunda oldukça memnun edici duyurular da oldu. 20 ülke Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurdu. Birçok ülke kritik derecede ihtiyaç duyulan top mermisi, kıyı savunma sistemleri, tank ve diğer zırhlı araçlar hibe ediyor." dedi.

Austin, Ukrayna'nın kıyılarını savunması için bu ülkeye Harpoon füzeleri ve lançerlerini vereceğini duyuran Danirmarka'ya ve Ukrayna ordusuna, tank, roket ve helikopter vermeyi taahhüt eden Çekya'ya teşekkür etti.

ABD'li bakan, toplantıda, Norveç, Yunanistan, Polonya ve İtalya'nın da Ukrayna'ya yeni top sistemleri ve mühimmat vereceğini açıkladığını belirtti.

Ukrayna yönetiminin ABD'den gelişmiş HMARS roket sistemleri talep ettiği hatırlatılarak Pentagon'un bu silahları Ukrayna'ya verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Austin, tedarik edilecek spesifik sistemlerden bahsetmeyeceğini, ancak Ukrayna Savunma Bakanı ile sık sık ihtiyaçları konusunda görüştüklerini dile getirdi.

Austin, ABD envanterinden silahların verilmesinden dolayı oluşacak olası riske yönelik bir soruya ise verdikleri silahların ABD için "kritik mühimmat," kategorisine girmediğini ve ABD ordusu için riskin düşük olduğu yanıtını verdi.

-Biden'ın Tayvan yorumuna açıklık getirmedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya seyahatinde, "Çin Tayvan'a saldırırsa Tayvan'ı askeri olarak savunacak mısınız?" sorusuna verdiği "Evet, taahhüdümüz bu yönde" açıklaması Austin'e "Çin işgalinin söz konusu olması durumunda ABD Tayvan'ı asker göndermek suretiyle destekleyecek mi?" şeklinde soruldu.

Austin soruya, "Başkanın da açıkça belirttiği üzere 'Tek Çin Politikamız' değişmedi. Aynı zamanda, Tayvan Boğazında istikrar ve barışa bağlılığımızı yineledi. Ayrıca, Tayvan'ın kendini savunması için Tayvan İlişkileri Yasası kapsamındaki taahhütlerimizin de altını çizdi. Dolayısıyla politikamızda bir değişiklik yok." yanıtını verdi.

-Milley: Avrupa'da 102 bin ABD askeri var

ABD Genelkurmay Başkanı Milley ise Ukrayna savaşıyla birlikte ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının detaylarını verdi.

Milley, ABD'nin Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanlığı bünyesinde hava, kara ve deniz olmak üzere geçen son baharda 78 bin Amerikan askerinin görev yaptığını ancak savaşla birlikte bu sayıyı yüzde 30 artırdıklarını açıkladı.

ABD'li komutan, "Dolayısıyla bu sabah itibariyle, EUCOM bölgesinde yaklaşık 102 bin ABD askeri var. Baltık ve Akdeniz'de geçen sonbaharda 6'dan 24'e çıkardığımız savaş gemilerinde 15 bin denizci var. 12 filo uçağımız ve 2 muharebe havacılık tugayımız var. Sahada da 2 kolordu, 2 tümen ve 6 tugay kadar muharebe takımımız var." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD: '20 ülke Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurdu' - Son Dakika


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