ABD, 2011 sonrası Japon tarım ve gıda ürünlerine uyguladığı ithalat sınırlamalarını kaldırdı - Son Dakika

ABD'nin, 2011'deki depreminde Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde yaşanan sızıntı sonrası Japon gıda ürünlerine yönelik getirdiği ithalat sınırlamaları kaldırıldığı bildirildi.

Japonya Tarım Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığına göre ABD, Mart 2011'deki nükleer sızıntı sonrası Japon tarım ve gıda ürünlerinde getirdiği ithalat sınırlamaları kaldırdı.

Bu kapsamda kuzeydoğudaki Fukuşima ve çevresindeki İwate, Miyagi dahil 14 eyalette yetişen 100'e yakın tarım ve gıda ürününün ABD'ye ithalatının önü açıldı.

Başbakan Suga Yoşihide, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgelerinde yaşayan halkın beklediği ve bu bölgelerin kalkınmasına büyük katkı sunacak bir hamle. Japonya bu hamleyi memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin kararı sonrası, Japon tarım ve gıda ürünlerine ithalat yasağı uygulayan ülke ve bölge sayısının 14'e düştüğü kaydedildi.

Öte yandan Avrupa Birliğinin (AB) Japonya'dan tarım ve gıda ürünlerinin ithalat kısıtlamalarını ekim ayı ortasına doğru hafifleteceği de kaydedildi.