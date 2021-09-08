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ABD 2035'te elektriğinin yüzde 40'ını güneş enerjisinden karşılayabilir - Son Dakika

ABD 2035'te elektriğinin yüzde 40'ını güneş enerjisinden karşılayabilir

08.09.2021 20:24
ABD 2035'te elektriğinin yüzde 40'ını güneş enerjisinden karşılayabilir, System.String[]

NEW ABD'nin 15 yıl içinde güneş enerjisi kapasitesini 10 kat artırarak elektriğinin yüzde 40'ını güneş enerjisiyle üretmesinin mümkün olduğu açıklandı.

NEW ABD'nin 15 yıl içinde güneş enerjisi kapasitesini 10 kat artırarak elektriğinin yüzde 40'ını güneş enerjisiyle üretmesinin mümkün olduğu açıklandı.

ABD Enerji Bakanlığı'nın Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Dairesinin yayınladığı raporda, ABD'nin iklim değişikliği tehdidine karşı elektrik üretiminin yenilenebilir enerji ağırlıklı hale getirmesinin mümkün olduğu değerlendirildi.

Önemli politika değişiklikleri gerektiren bu adım için ülkenin milyarlarca dolarlık yatırımla elektrik altyapısını yenileyerek yıllık güneş enerjisi kapasite artırımlarını dört katına çıkarması gerektiği bildirildi.

Raporda ülkenin yıllık kapasite artırımlarını dört katına çıkartması halinde 2035 yılında yenilenebilir enerji şebekesine 1000 gigawatt (GW) elektrik sağlar hale gelebileceği belirtildi.

2050 yılında ise güneş enerjisinden üretilmesi öngörülen yıllık 1600 GW elektriğin bugünkü konut ve ticari işletmelerinin tüm ihtiyacını karşılayabileceğine dikkat çekildi ancak raporda, 2050 yılına kadar elektrik tüketiminin artmaya devam etmesinin öngörüldüğünden, tüm sistemin yenilenebilir hale gelmesi için elektrik üretiminin 3000 GW'a çıkması gerekeceği tahmin edildi.

Bakanlık yetkilileri, raporun yönetimin politikasını yansıtmadığını, yalnızca sonraki on yıl içinde güneş enerjisi endüstrisine yön ve ilham vermeyi amaçladığını bildirdi.

Enerji Bakanı Jennifer Granholm yaptığı açıklamada raporun "en ucuz ve en hızlı gelişen yenilenebilir enerji türü olan güneş enerjisinin 2035 yılına kadar ABD'deki tüm evlere elektrik sağlayabileceğini ve bu süreçte 1,5 milyon kişiye iş imkanı sunacağını gösterdiğini" söyledi.

Enerji Bakanlığının verilerine göre ABD'de 2020'de güneş enerjisi kapasitesi 15 GW arttı ve toplam elektrik üretiminin yüzde 3'ü güneşten sağlandı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Yenilenebilir Enerji, Enerji Bakanlığı, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD 2035'te elektriğinin yüzde 40'ını güneş enerjisinden karşılayabilir - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD 2035'te elektriğinin yüzde 40'ını güneş enerjisinden karşılayabilir - Son Dakika
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