ABD 23-24 Kasım'daki Uluslararası Afganistan Konferansı'na katılacak - Son Dakika

NEW ABD, 23-24 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Uluslararası Afganistan Konferansı'na katılacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak Uluslararası Afganistan Konferansı'nda ABD'yi Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Hale temsil edecek.

Afganistan'ın kalkınmasını desteklemek için her 4 yılda bir düzenlenen uluslararası konferansa yaklaşık 70 ülkenin ve uluslararası örgütlerin katılması bekleniyor.

Konferans, Afganistan, Finlandiya ve Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu tarafından düzenleniyor.