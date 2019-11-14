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ABD: 25 yıl önce bira çaldığı dükkanın sahibini vuran kişi idam edildi
6 saat önce
ABD: 25 yıl önce bira çaldığı dükkanın sahibini vuran kişi idam edildi
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Georgia eyaletinde 25 yıl önce bira çalmak için girdiği dükkanın sahibini vurarak öldüren bir kişi idam edildi. 52 yaşındaki mahkum Jefferson Cromartie'nin dün gece öldüğü doğrulandı.
Özel bir talebi olmadığını söyleyen mahkum Cromartie zehirli iğne enjekte edilmeden önce dua istedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:01
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