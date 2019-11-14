Son Dakika Haberleri: ABD: 25 yıl önce bira çaldığı dükkanın sahibini vuran kişi idam edildi
Son Dakika Dünya ABD: 25 yıl önce bira çaldığı dükkanın sahibini vuran kişi idam edildi - Son Dakika Dünya

ABD: 25 yıl önce bira çaldığı dükkanın sahibini vuran kişi idam edildi

6 saat önce

ABD: 25 yıl önce bira çaldığı dükkanın sahibini vuran kişi idam edildi

ABD: 25 yıl önce bira çaldığı dükkanın sahibini vuran kişi idam edildi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Georgia eyaletinde 25 yıl önce bira çalmak için girdiği dükkanın sahibini vurarak öldüren bir kişi idam edildi. 52 yaşındaki mahkum Jefferson Cromartie'nin dün gece öldüğü doğrulandı.


Özel bir talebi olmadığını söyleyen mahkum Cromartie zehirli iğne enjekte edilmeden önce dua istedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



22 yaşındaki kızı, cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü
Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi 80 yaşındaki Amerikalı eşinden boşanma kararı alan Meltem Miraloğlu paylaşımıyla dikkat çekti Trump'ı çılgına çeviren Colin Kaepernick için tarihi karar!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 15:27:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD: 25 yıl önce bira çaldığı dükkanın sahibini vuran kişi idam edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]