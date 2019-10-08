ABD 28 Çinli şirket ve kuruluşu 'Uygur zulmünden' ötürü kara listeye aldı

Washington, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman azınlığa yapılan 'kötü muamelede' rol aldıkları gerekçesiyle aralarında devlet kurumlarının da da bulunduğu 28 işletmeyi kara listeye alarak, ABD ile ticaretlerine sınırlama getirdi.

Listedeki kuruluş ve şirketler, ABD'li şirketlerden satın alacakları mallar Washington'ın iznine tabi olacak.

Listedeki kuruluşlar arasında gözetleme teçhizatları üzerine çalışan teknoloji şirketleri de bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında bu kuruluşların "insan hakları ihlalleri ve kötü muameleye dahil olduğu, Çin'in baskı politikasına, toplu keyfi tutuklamalara ve Uygurlara, Kazaklara ve diğer Müslüman azınlık gruplarına yönelik yüksek teknoloji gözetleme işlemlerinde rol aldığı" belirtildi.

Kara listeye alınan işletmeler arasında Sincan eyaletinin "Kamu Güvenliği Ofisi" de dahil 20 devlet kurumu bulunuyor.

Hikvision, Dahua Technology and Megvii Teknoloji şirketleri de listeye alınan 8 ticari kuruluş arasında. Bunlar, özellikle yüz tanıma teknolojilerinde özelleşen şirketler.

Hikvision, dünyanın en büyük gözetleme teçhizatları üreticileri arasında yer alıyor.

İnsan hakları örgütleri Pekin'in Müslüman Uygur Türkleri'ni "toplama kamplarında" sert şekilde cezalandırdığını söylüyor. Çin ise bu kampların "radikal düşüncelerle mücadele için kurulmuş eğitim kampları" olduğunu iddia ediyor.

ABD ve Çin arasında bir süredir "ticaret savaşı" gerginliği yaşanıyor. Bu, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik ilk ticaret sınırlaması değil.

Trump yönetimi Mayıs ayında da Çinli telekomünikasyon devi Huawei'yi ulusal güvenlik gerekçeleriyle kara listeye almıştı.

Çin'in konuyla ilgili olarak Washington'a gönderdiği heyetin bu hafta ABD'li yetkililerle görüşmesi bekleniyor.