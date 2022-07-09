ABD, 28 Kübalı yetkiliye vize kısıtlaması getirdi - Son Dakika
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ABD, 28 Kübalı yetkiliye vize kısıtlaması getirdi

09.07.2022 18:17
ABD, 28 Kübalı yetkiliye vize kısıtlaması getirdi

ABD, Küba hükümeti ve Küba Komünist Partisi çalışanı 28 kişiye vize kısıtlaması getirdi.

ABD, Küba hükümeti ve Küba Komünist Partisi çalışanı 28 kişiye vize kısıtlaması getirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Küba hükümeti memurları ve Küba Komünist Partisi çalışanlarının ABD'ye vizeli girişlerini askıya alan 5377 Başkanlık Muhtırası uyarınca 28 Küba yetkilisine vize kısıtlamaları getirmek için adımlar attı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu 28 yetkilinin, 11 Temmuz 2021'deki protestoların bastırılmasında rol oynayan kişiler olduğu bildirildi.

Vize kısıtlaması getirilenler arasında Küba Komünist Partisinin ulusal ve eyalet düzeyindeki politikalarının belirlenmesinden sorumlu üst düzey üyelerinin de yer aldığı belirtilen açıklamada, "Küba halkının güvenliğini sağlamak, onların ifade ve barışçıl toplanma özgürlüklerine saygı göstermek yerine bu yetkililer, yüzlerce protestocu için şiddet içeren ve haksız tutuklamalara, düzmece yargılamalara ve onlarca yıla yayılan hapis cezalarına izin verdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kısıtlama getirilenler arasında devletin iletişim ve medya yapılanmasında rol oynayan yetkililerin de bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küba hükümeti, hem Küba halkının birbirleriyle iletişim kurmasını engellemek hem de dünyanın o günkü tarihi olaylara tanık olmasını engellemek için 11 Temmuz 2021'de internet kısıtlaması uyguladı. Ayrıca devlet medyası yetkilileri, sevdiklerinin davaları hakkında sesini duyurmaya çalışan protestoculara ve aile üyelerine karşı kampanya yürütmeye devam ediyor. Bu vize kısıtlamaları duyurusu, Küba hükümet yetkililerinin Kübalıların insan haklarından ve temel özgürlüklerinden yararlanmalarını sınırlayan eylemlerine yanıt olarak geldi."

ABD daha önce iki kez Kübalı yetkililere vize kısıtlaması uygulamış, ABD Hazine Bakanlığı da Kübalı yetkililerle kurumlara çok sayıda yaptırım getirmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, 28 Kübalı yetkiliye vize kısıtlaması getirdi - Son Dakika

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