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ABD, 3 bin 600 yıllık Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade edecek - Son Dakika

ABD, 3 bin 600 yıllık Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade edecek

21.09.2021 18:37
ABD, 3 bin 600 yıllık Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade edecek, System.String[]

Gılgamış destanından bir parça şiirin yazılı olduğu 3 bin 600 yıllık tabletin, ABD tarafından Irak'a iade edileceği bildirildi.

Gılgamış destanından bir parça şiirin yazılı olduğu 3 bin 600 yıllık tabletin, ABD tarafından Irak'a iade edileceği bildirildi.

The Guardian'ın haberine göre, 1991 yılında ülkeden kaçırılan 3 bin 600 yıllık Gılgamış tableti, perşembe günü ABD tarafından Irak'a resmen iade edilecek.

Gılgamış Rüya Tableti olarak bilinen tablet, dünyanın bilinen en eski dini metinlerinden biri olan Gılgamış Destanı'na ait bir Sümer şiirinin parçalarını gösteriyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne göre tablet, 1991 yılında Irak'taki müzeden çalındı ve 2007 yılında yasa dışı yollarla ABD'ye sokuldu.

2014 yılında el sanatları perakendecisi Hobby Lobby tarafından satın alınan tablete, 2019 yılında ABD Adalet Bakanlığı tarafından el konuldu.

Tabletin resmi devir teslim töreni, 23 Eylül Perşembe günü Washington DC bölgesindeki Smithsonian Enstitüsü'nde yapılacak.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, 3 bin 600 yıllık Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, 3 bin 600 yıllık Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade edecek - Son Dakika
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