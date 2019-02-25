Son Dakika Haberleri: ABD 4,6 milyon doları iade edecek

ABD 4,6 milyon doları iade edecek

1 saat önce

Kırgızistan'ın devrik lideri Bakiyev'in döneminde ABD'ye kaçırıldığı tespit edilen 4 milyon 600 bin doların ülkeye geri verileceği bildirildi.

ABD 4,6 milyon doları iade edecek, System.String[]
Kırgızistan'ın devrik lideri Bakiyev'in döneminde ABD'ye kaçırıldığı tespit edilen 4 milyon 600 bin doların ülkeye geri verileceği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:45 

Kırgızistan, Amerika Birleşik Devletleri, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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