ABD 4,6 milyon doları iade edecek
1 saat önce
Kırgızistan'ın devrik lideri Bakiyev'in döneminde ABD'ye kaçırıldığı tespit edilen 4 milyon 600 bin doların ülkeye geri verileceği bildirildi.
Kırgızistan
'ın devrik lideri Bakiyev'in döneminde ABD
'ye kaçırıldığı tespit edilen 4 milyon 600 bin doların ülkeye geri verileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:45
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