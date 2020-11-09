ABD, 4 Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı - Son Dakika

ABD Hazine Bakanlığı, Hong Kong'daki eylemlerle alakalı olarak 4 Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD'nin Çin'e yönelik yaptırımları devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı, Hong Kong'daki eylemlerle alakalı olarak 4 Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan listede, Deng Zhonghua, Edwina Lau, Li Jiangzhou ve Li Kwai-wah'ın yaptırım uygulanacak kişiler olduğu belirtildi. Yetkililer, bu 4 kişiye Hong Kong'daki muhaliflerin üzerinde baskı oluşturdukları gerekçesi ile yaptırım uygulandığını öne sürdü.

Hazine Bakanlığı, ayrıca Suriye'de petrol sektöründe faaliyet gösteren 8 kişi ve 11 kuruma da yaptırım uygulanacağını açıkladı.

(İHA)