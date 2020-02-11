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ABD, 4 Çinli askeri tüketici verilerine yönelik siber saldırıyla suçladı
6 saat önce
ABD Adalet Bakanlığı pazartesi günü, Çin Ordusu'ndan 4 askerin, tüketici raporlama kuruluşu Eqifax'ın bilgisayar sistemine girmek ve milyonlarca Amerikalının kişisel bilgilerin çalmakla suçlandığını açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çin'i ABD'lilerin tüketici verilerine yönelik siber saldırı yapmakla suçladı.
ABD Adalet Bakanlığı pazartesi günü, Çin Ordusu'ndan 4 askerin, tüketici raporlama kuruluşu Equifax'ın bilgisayar sistemine girmek ve milyonlarca Amerikalının kişisel bilgilerini çalmakla suçlandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:59
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