ABD, 4 Çinli askeri tüketici verilerine yönelik siber saldırıyla suçladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD, 4 Çinli askeri tüketici verilerine yönelik siber saldırıyla suçladı - Son Dakika Dünya

ABD, 4 Çinli askeri tüketici verilerine yönelik siber saldırıyla suçladı

6 saat önce

ABD Adalet Bakanlığı pazartesi günü, Çin Ordusu'ndan 4 askerin, tüketici raporlama kuruluşu Eqifax'ın bilgisayar sistemine girmek ve milyonlarca Amerikalının kişisel bilgilerin çalmakla suçlandığını açıkladı.

ABD, 4 Çinli askeri tüketici verilerine yönelik siber saldırıyla suçladı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çin'i ABD'lilerin tüketici verilerine yönelik siber saldırı yapmakla suçladı.


ABD Adalet Bakanlığı pazartesi günü, Çin Ordusu'ndan 4 askerin, tüketici raporlama kuruluşu Equifax'ın bilgisayar sistemine girmek ve milyonlarca Amerikalının kişisel bilgilerini çalmakla suçlandığını açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Adalet Bakanlığı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:59 
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