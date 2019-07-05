Son Dakika Haberleri: ABD "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamaları
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ABD "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamaları

1 saat önce

ABD'nin başkenti Washington'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama törenine binlerce kişi katıldı.

ABD'nin başkenti Washington'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama törenine binlerce kişi katıldı.
ABD 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:42 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel
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