ABD, 46. başkanını seçiyor! İlk sonuçlar gelmeye başladı

Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği ABD seçimleri için beklenen gün geldi. Mevcut başkan Donald Trump ve Joe Biden'ın yarışacağı, Beyaz Saray'da 4 yıl boyunca görev yapacak ismin belirleneceği seçimlerde son oylar bugün veriliyor. Tarihin en yüksek katılımlı seçimi olması beklenen 2020 ABD Başkanlık Seçimi dışında Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri de belirlenecek.

İLK SONUÇLAR GELDİ

Amerikan seçimlerinde geleneksel olarak oylamanın ve sayımın en erken başlayıp tamamlandığı New Hampshire eyaletinin iki küçük kasabadan ilk sonuçlar geldi. Dixville Notch kasabasında kullanılan 5 oyun tamamını Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı. Millsfield'de ise Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Donald Trump 16 oy kazanırken Biden 5 oyda kaldı.

BIDEN'IN EKİBİ: KAZANIYORUZ

Joe Biden'ın kampanya ekibinin yöneticisi Jen O'Malley Dillon "Kazanmakta olduğumuz açık" dedi. Gazetecilere brifing veren Dillon, seçim sonuçlarının bu gece netleşeceğine inandıklarını söyledi; seçimi kazanmak için gereken 270 delegeye hangi eyaletlerde kazanarak ulaşabileceklerine dair bir yol haritası çizdi.

Dillon, 20 delegesi bulunan ve bu seçimin kilidi olarak görülen Pennsylvania'da 'önde olduklarını' ama bu eyalette ve Florida'da kaybetseler bile, 270 sayısına ulaşacaklarını söyledi. Dillon, Michigan ve Wisconsin'ın yanı sıra Kuzey Carolina veya Arizona'dan birini kazanmaları halinde sandıktan kendilerinin çıkacağını belirtti.

TRUMP: 3 EYALETTE İYİ GİDİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia'daki kampanya merkezini ziyaret ediyor. Trump, bir gazeteciden gelen soruya yanıtında, "Henüz bir yenilgi veya zafer konuşması hakkında düşünmüyorum" dedi. Trump, "Kazanmak kolaydır. Kaybetmek hiçbir zaman kolay değildir - benim için değil" diye konuştu.

ABD Başkanı, Florida, Arizona ve Teksas gibi kilit eyaletlerde iyi gittiklerini savundu.

KULLANILAN OY SAYISI 100 MİLYONU GEÇTİ

ABD seçimlerinde posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 100 milyonu geçti. Florida Üniversitesi'nden siyaset profesörü Michael P. McDonald'ın erken ve sandık başında kullanılan oyları saymak için kurduğu ABD Seçimleri Projesi'ne (The United States Election Project) göre, şu ana dek 100 milyondan fazla oy kullanıldı. Bu veri, seçimlerde rekor katılım oranına ulaşılacağı anlamına geliyor.

KAZANAN NASIL BELLİ OLACAK?

ABD'deki iki aşamalı seçim sistemi nedeniyle kazanmak için ülke genelinde en yüksek oyu almak yeterli değil. Kazanmak için 538 sandalyeli Seçici Kurul'da en az 270 delege sayısına ulaşmak gerekiyor. Geçmişe kıyasla postayla oy kullanan seçmenlerin sayısında büyük bir artış görülüyor. Bu da, postayla kullanılan oyların toplanması ve sayım süreci nedeniyle bazı yerlerde sonuçların netleşmesinin günler sürebileceği anlamına geliyor. Postayla kullanılan oy sayısındaki artış, kazananın seçim gecesi belli olmayabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Bu nedenle de açıklanacak ilk sonuçlara ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var.

POSTA YOLUYLA KULLANILAN OYLARIN SAYIMI HER EYALETTE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Bu yıl postayla kullanılan oylarda görülen büyük artış, seçim gecesi sonuçların netleşmeme ihtimalini de beraberinde getiriyor. Postayla kullanılan oyların ne zaman ve nasıl sayılacağına ilişkin her eyaletin kendi düzenlemesi var. Dolayısıyla eyaletlerin sonuçları bildirme zamanlamaları da farklılık gösteriyor.

Florida ve Arizona gibi bazı eyaletlerde oy pusulalarının sayımına seçimden haftalar önce başlandı.

Aralarında Wisconsin ve Pennsylvania'nın olduğu diğer başka eyaletler ise postayla gelen pusulaların sayımına seçim günü başlıyor. Bu nedenle buralarda sayım işleminin daha uzun süreceği tahmin ediliyor.

Durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer unsur da her eyaletin postayla kullanılan oyların kabulü için belirlediği son tarihin farklı olması.

Georgia gibi eyaletlerde, yalnızca 3 Kasım'dan önce ulaşan pusulalar sayılıyor. Ohio gibi başka yerlerde ise gönderim tarihi 3 Kasım'dan önce olan pusulalar, ulaşma tarihlerine bakılmaksızın sayıma dahil ediliyor.

KESİN SONUÇLARIN ALINMASI HAFTALAR SÜREBİLİR

Bu nedenle bazı yerlerde kesin sonuçların alınmasının haftalar sürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu da seçimin resmi kazananının açıklanmasının uzun zaman alabileceği anlamına geliyor.

Geçmişte bu durum söz konusu olmamıştı. Normal şartlar altında ABD'nin Batı Yakası'ndaki eyaletlerde sandıkların kapanmasıyla birlikte TSİ 07.00 civarında sonuçlar netleşmeye başlıyordu. 2008 seçimlerinde kesin sonuçlar tam bu saatte, 2012'de ise 15 dakika sonra gelmişti.

2016'daki en son seçimlerde ise Donald Trump, Pennsylvania'yı kazanana kadar sonuçlar netleşmemiş ve ancak bu eyaletten TSİ 09.35'te sonuçlar geldiğinde kazandığı kesin olarak ilan edilmişti.