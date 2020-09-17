ABD, 5 Çin vatandaşını "bilgisayar korsanlığıyla" suçladı - Son Dakika

ABD'de 5 Çin vatandaşı, sosyal medya, bilgisayar oyunu ve telekomünikasyon şirketleri ile üniversitelerin bulunduğu 100'den fazla kuruma yönelik bilgisayar korsanlığı faaliyeti yürütmekle suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığı, hazırladığı üç iddianamede, bilgisayar korsanları grubu "APT41" ile bağlantılı şüphelilerin mali kazanç ve casusluk amacıyla kurum ve kişilerin internet ve ağ altyapılarına sızdığını ileri sürdü.

Çin vatandaşı şüphelilerin yurt dışında kaçak durumda bulundukları ancak söz konusu kişilerle suç ortaklığı yapan Malezyalı iki iş adamının geçen hafta ülkelerinde gözaltına alındığı, iade işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten Washington Federal Bölge Savcısı Michael Sherwin, korsanların Çin yönetimiyle bağlantılı olup olmadığına dair doğrudan kanıt bulunmadığını ancak Tayvan Üniversitesindeki bağımsızlık yanlısı öğrencileri hedef alan faaliyetlerinin hükümet çıkarlarına yönelik bir casusluk faaliyetine işaret ettiğini belirtti.

ABD'de savcılık temmuz ayında Çin hükümetiyle bağlantılı bilgisayar korsanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren şirket ve kurumlardan, fikri mülkiyet ve ticari sır kapsamındaki bilgileri çalmaya yönelik faaliyet yürüttüğünü iddia etmişti.