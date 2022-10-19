ABD, 5 Rus'u Rusya'ya yönelik yaptırımları delmekle suçladı - Son Dakika
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ABD, 5 Rus'u Rusya'ya yönelik yaptırımları delmekle suçladı

19.10.2022 22:42
ABD, 5 Rus'u Rusya'ya yönelik yaptırımları delmekle suçladı

ABD'li savcılar, 5 Rusya vatandaşını Almanya merkezli bir şirket üzerinden ABD'li üreticilerden satın alınan askeri teknolojileri ve Venezuela petrolünü Rus alıcılara sevk ederek, Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmekle suçladı.

ABD'li savcılar, 5 Rusya vatandaşını Almanya merkezli bir şirket üzerinden ABD'li üreticilerden satın alınan askeri teknolojileri ve Venezuela petrolünü Rus alıcılara sevk ederek, Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmekle suçladı.

ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımları delmeye çalışanları yakın takibe aldı. ABD'li savcılar, 5 Rusya vatandaşının Almanya merkezli Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) üzerinden ABD'li üreticilerden satın alınan askeri teknolojileri ve Venezuela petrolünü Rus alıcılara sevk ederek, Rusya'ya uygulanan yaptırımları deldiğini açıkladı.

Rusya uyruklu Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin ve Sergey Tulyakov dava kapsamında suçlanırken, Orekhov ve Kuzurgasheva tarafından satın alınan bazı elektronik bileşenlerin Ukrayna'daki savaş alanında ele geçirilen Rus silah platformlarında bulunduğu belirtildi.

Orekhov ve Uss'ın sahibi oldukları NDA'yı yarı iletkenler, radarlar ve uydular gibi askeri ve çift kullanımlı teknolojileri satın almak için paravan olarak kullandığı ifade edildi. Söz konusu ürünlerin Telegin ve Tulyakov tarafından kontrol edilen şirketler tarafından Rusya'daki alıcılara gönderildiği aktarıldı.

Orekhov'un geçtiğimiz pazartesi günü Almanya'da, Uss'nin ise İtalya'da tutuklandığı aktarılarak, ABD'ye iadelerinin istendiği belirtildi.

Venezuela petrolünü Rusya ve Çin'e yollamışlar

Orekhov ve Uss'nin ayrıca, Rusya ve Çin'deki alıcılara Venezuela'dan milyonlarca varil petrol nakletmek için NDA'yı kullandığı ifade edilerek, Juan Fernando Serrano ve Juan Carlos Soto adlı iki sanığın Venezuela devlet petrol şirketi Petrleos de Venezuela S.A (PDVSA) ile yapılan anlaşmalara aracılık ettiği aktarıldı. ABD, 2019'da PDVSA'yı yaptırım listesine almıştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa ABD, 5 Rus'u Rusya'ya yönelik yaptırımları delmekle suçladı - Son Dakika

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