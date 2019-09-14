ABD: 50 dolar çaldığı için 36 yıldır hapis yatan kişi özgürlüğüne kavuşuyor

ABD'nin Alabama eyaletinde 1984 yılında bir fırının kasasında 50.75 dolar para çalan Alvin Kennerd, 36 yıl cezaevinde yattıktan sonra yakın zamanda dışarıya çıkmayı bekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri 'nde (ABD) 36 yıl önce bir fırından 50 dolar çaldığı için hapse atılan kişi artık özgürlüğüne kavuşuyor.

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