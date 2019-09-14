Son Dakika Haberleri: ABD: 50 dolar çaldığı için 36 yıldır hapis yatan kişi özgürlüğüne kavuşuyor
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ABD: 50 dolar çaldığı için 36 yıldır hapis yatan kişi özgürlüğüne kavuşuyor

11 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1984 yılında bir fırından 50 dolar çaldığı için hapse atılan bir adam 36 yıl sonra özgürlüğüne kavuşuyor.

ABD: 50 dolar çaldığı için 36 yıldır hapis yatan kişi özgürlüğüne kavuşuyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 36 yıl önce bir fırından 50 dolar çaldığı için hapse atılan kişi artık özgürlüğüne kavuşuyor.


ABD'nin Alabama eyaletinde 1984 yılında bir fırının kasasında 50.75 dolar para çalan Alvin Kennerd, 36 yıl cezaevinde yattıktan sonra yakın zamanda dışarıya çıkmayı bekliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, 1984, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:45 
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