Son Dakika Haberleri: ABD 6'ncı Filo Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını Ziyaret Etti

ABD 6'ncı Filo Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını Ziyaret Etti

2 saat önce

ABD 6'ncı Filo Komutanı Koramiral Lisa Franchetti, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.

ABD 6'ncı Filo Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını Ziyaret Etti, System.String[]
ABD 6'ncı Filo Komutanı Koramiral Lisa Franchetti, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD 6'ncı Filo Komutanı Koramiral Lisa Franchetti 04-06 Mart tarihleri arasındaki Türkiye programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaret etti" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:34 Kaynak: İHA

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