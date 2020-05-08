ABD, 60'tan fazla Çin firmasının maske ihracatı onayını geri geçti - Son Dakika

Bunun üzerine ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Çin'deki 60'tan fazla firmaya verilen N95 maske ihracatı onayını geri geçti.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'nin Çin'deki firmalardan satın aldığı N95 maskeleri, filtre ve kalite standartlarını karşılamadı.

NEW ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin'deki 60'tan fazla firmadan kalite standartlarını karşılayamadıkları için N95 maske ithalatını durdurdu.

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