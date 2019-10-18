ABD 7.5 milyar dolarlık AB ürününe ek gümrük vergisi getirdi
1 saat önce
ABD 7.5 milyar dolarlık Avrupa Birliği (AB) ürününe, Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) yapılan AB'nin Airbus firmasının desteğiyle kuralları deldiği şikayetinin değerlendirilmesi sonrasında, bir yıl boyunca devam edecek ek gümrük vergisi getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:29 Kaynak: DHA
ABD 7.5 milyar dolarlık Avrupa Birliği (AB) ürününe, Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) yapılan AB'nin Airbus firmasının desteğiyle kuralları deldiği şikayetinin değerlendirilmesi sonrasında, bir yıl boyunca devam edecek ek gümrük vergisi getirdi.
Konu ile ilghili hakemliğin 2 Ekim tarihinde tamamlanması sonrasında WTO ABD'ye ek gümrük vergisi onayı vermişti.Birleşik Kralllık, Fransa, Almanya ve İspanya'nın sübvansiyonlardan etkilenmeyeceği duyuruldu.
TÜSİAD, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD ve AB yetkililerine mektup gönderdi Avrupa Birliği'nden Türkiye-ABD anlaşmasına ilk yorum: Not ettik, takip edeceğiz Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası altın düşüşe geçti Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti