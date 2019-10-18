Son Dakika Haberleri: ABD 7.5 milyar dolarlık AB ürününe ek gümrük vergisi getirdi
Son Dakika Ekonomi ABD 7.5 milyar dolarlık AB ürününe ek gümrük vergisi getirdi

ABD 7.5 milyar dolarlık AB ürününe ek gümrük vergisi getirdi

1 saat önce

ABD 7.5 milyar dolarlık Avrupa Birliği (AB) ürününe, Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) yapılan AB'nin Airbus firmasının desteğiyle kuralları deldiği şikayetinin değerlendirilmesi sonrasında, bir yıl boyunca devam edecek ek gümrük vergisi getirdi.

ABD 7.5 milyar dolarlık AB ürününe ek gümrük vergisi getirdi, System.String[]

ABD 7.5 milyar dolarlık Avrupa Birliği (AB) ürününe, Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) yapılan AB'nin Airbus firmasının desteğiyle kuralları deldiği şikayetinin değerlendirilmesi sonrasında, bir yıl boyunca devam edecek ek gümrük vergisi getirdi.

Konu ile ilghili hakemliğin 2 Ekim tarihinde tamamlanması sonrasında WTO ABD'ye ek gümrük vergisi onayı vermişti.Birleşik Kralllık, Fransa, Almanya ve İspanya'nın sübvansiyonlardan etkilenmeyeceği duyuruldu.


Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:29 Kaynak: DHA
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