ABD: "700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD: '700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti' - Son Dakika

ABD: "700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti"

6 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye sınırına doğru 700 bin kişinin hareket ettiğini belirterek uluslararası bir kriz oluşacağını açıkladı.

ABD:

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye sınırına doğru 700 bin kişinin hareket ettiğini belirterek uluslararası bir kriz oluşacağını açıkladı.


Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının son üç günde İdlib'e 200 hava saldırısı düzenlediğini söyleyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırına doğru hareket eden 700 bin kişi var. Bu durum uluslararası kriz oluşturacak" açıklamasında bulundu. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:19 Kaynak: İHA
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