Son Dakika Haberleri: ABD 8 Deaş Mensubunu Geri Alan Fas'ı Tebrik Etti

ABD 8 Deaş Mensubunu Geri Alan Fas'ı Tebrik Etti

29 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan 8 vatandaşını geri alan Fas yönetimini tebrik etti.

ABD 8 Deaş Mensubunu Geri Alan Fas'ı Tebrik Etti, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan 8 vatandaşını geri alan Fas yönetimini tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Suriye'deki yabancı DEAŞ'lılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Palladino, Fas'ın DEAŞ ile mücadele koalisyonunun önemli bir ortağı olduğunu belirterek, "Fas yönetimini terörle mücadele konusundaki kararlılığından dolayı takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Fas'ın Suriye'deki DEAŞ üyesi vatandaşlarını geri alma kararının, diğer ulusları da cesaretlendirmesi gerektiğini belirten Palladino, "Yabancı terörist savaşçıları ait oldukları ülkelere geri göndermek, savaş alanına geri dönmelerini engellemenin en iyi yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Fas yönetimi, günün erken saatlerinde Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan 8 vatandaşını güvenli bir şekilde geri aldığını duyurmuş ve bu kişilerin terör olaylarına karışmış olma ihtimalleri göz önünde bulundurularak haklarında soruşturma açılacağını açıklamıştı.

Fas Ulusal Güvenlik Müdürlüğü Sözcüsü Bubker Sebik, DEAŞ'a mensup bin 692 Faslı olduğunu, bunlardan 242'sinin tutuklandığını kaydetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:10 Kaynak: AA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Fas, Güncel
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