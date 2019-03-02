ABD, 8 yıl aradan sonra uzaya insan gönderecek
1 saat önce
ABD, 8 yıl aradan sonra uzaya yeniden insanlı uçuş yapmaya hazırlanıyor.
ABD, 8 yıl aradan sonra uzaya yeniden insanlı uçuş yapmaya hazırlanıyor. SpaceX'in Crew Dragon kapsülü insansız test kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonuna doğru yola çıktı; insanlı uçuşlarsa temmuzda.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:35
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