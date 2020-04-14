ABD 9 şirkete 23 milyon varillik petrol stok kapasitesi verecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD 9 şirkete 23 milyon varillik petrol stok kapasitesi verecek - Son Dakika Ekonomi

ABD 9 şirkete 23 milyon varillik petrol stok kapasitesi verecek

6 saat önce

ABD Enerji Bakanlığı, ülkede üretilen ham petrolün stoklanabilmesi için 9 şirkete toplam 23 milyon varillik petrol stok kapasitesi verileceğini duyurdu.

ABD 9 şirkete 23 milyon varillik petrol stok kapasitesi verecek, System.String[]

ABD Enerji Bakanlığı, ülkede üretilen ham petrolün stoklanabilmesi için 9 şirkete toplam 23 milyon varillik petrol stok kapasitesi verileceğini duyurdu.

ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın emriyle, 9 petrol üreticisinin ham petrolünün stratejik petrol rezervlerinde stoklanabilmesi için anlaşmalar müzakere edilecek." ifadelerini kullandı.

Şirketlere sağlanacak stok miktarının 23 milyon varil olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, stoklamanın bu ay başlayacağı ve büyük ölçüde mayıs ve haziran aylarında gerçekleşeceği aktarıldı.

Ayrıca, stratejik petrol rezervlerinin stoklamaya açılmasının ABD enerji endüstrisinde rahatlama sağlamak için önemli bir adım olduğu da vurgulandı.

ABD hükümeti tarafından tutulan ve toplam stok kapasitesi 713 milyon varil olan stratejik petrol rezervlerinde geçen hafta itibarıyla 635 milyon varil petrol varken, stokların doluluk oranı yüzde 89 seviyesinde bulunuyor.

Ülkenin özel petrol şirketleri tarafından tutulan ticari ham petrol stoklarında ise geçen hafta itibarıyla 484,4 milyon varillik petrol bulunuyordu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle petrol tüketimi düşerken, şirketlerin oluşan petrol arz fazlasını stoklaması da zorlaşıyor.

Uzmanlar, dünya genelinde ham petrol stok kapasitesinin gelecek ay tamamen dolabileceği konusunda uyarıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Enerji Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 05:24 Kaynak: AA

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