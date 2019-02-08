Son Dakika Haberleri: ABD AB'den Elektrikli Araç İthalatına Vergiyi Gündeme Aldı

ABD AB'den Elektrikli Araç İthalatına Vergiyi Gündeme Aldı

57 dakika önce

– ABD Ticaret Bakanlığı'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen otomobillerin gümrük vergileri için üç farklı seçeneği gözden geçirdiği ve elektrikli araçların dahil olduğu yüksek teknolojili araçlar ve yedek parçalarına vergi uygulamayı gözden geçirdikleri belirtildi.

ABD AB'den Elektrikli Araç İthalatına Vergiyi Gündeme Aldı, System.String[]
ABD Ticaret Bakanlığı'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen otomobillerin gümrük vergileri için üç farklı seçeneği gözden geçirdiği ve elektrikli araçların dahil olduğu yüksek teknolojili araçlar ve yedek parçalarına vergi uygulamayı gözden geçirdikleri belirtildi.

WirtschaftsWoche'nin haberine göre, bakanlığın ilk seçeneği binek otomobillerin gümrük vergisini yüzde 2.5'ten yüzde 10'a yükseltmek ve AB'nin ABD'ye uyguladığı gümrük vergisi oranını kullanmak. Daha önce tartışılmamış olan ikinci seçenek, yüksek teknolojili araçlara zorunlu gümrük vergileri getirmek. ABD Başkanı Donald Trump'ın teklif ettiği üçüncü seçenek ise, tüm araç türleri ve yedek parçaları için yüzde 25 gümrük vergisi uygulamak.

Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu üyesi Cecilia Malmstrom, ABD'nin AB'den ithal ettiği otomobillere uygulamayı planladığı vergileri uygulamayacağı konusunda emin olduğunu ancak söz konusu gümrük vergilerinin uygulanması halinde AB'nin gerekli cevabı vereceğini söyledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:52 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Dünya, Ekonomi
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