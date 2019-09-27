Son Dakika Haberleri: "ABD, AB liderleri üzerinden müzakere için mesaj gönderdi"
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"ABD, AB liderleri üzerinden müzakere için mesaj gönderdi"

11 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri üzerinden müzakereler için kendilerine mesaj gönderdiğini ancak İran olarak yaptırım şartları altında bir müzakereyi kabul etmediklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri üzerinden müzakereler için kendilerine mesaj gönderdiğini ancak İran olarak yaptırım şartları altında bir müzakereyi kabul etmediklerini belirtti.

New York'taki BM Genel Kurulu görüşmelerinin ardından ülkesine dönen Ruhani, başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, müzakerelerin yapılması konusunda ısrar ettiğini ve kendisine müzakereler yapıldığı takdirde "ABD'lilerin yaptırımları kaldıracağını" bildirdiğini aktaran Ruhani, şöyle konuştu:

"AB ülkelerinin liderlerine adil ve özgür bir ortamda gerçekleşmesi şartıyla müzakerelere hazır olduğumuzu bildirdim. 'Müzakerelere ve P5+1 toplantısına ne zaman hazırsınız?' diye soruyorlardı, ben de 'Ortamı hazırlayın 1 saat sonra P5+1 toplantısı için hazırız' dedim."


"Amerikalılar AB liderleri üzerinden müzakerelerin olması halinde tüm yaptırımların kaldırılacağı yönünde mesaj gönderdi." diyen Ruhani ancak yöntemi kabul etmediklerini belirterek, "Yaptırım şartlarında ve baskı altında yapılacak müzakerelerin sonucunun ne olacağını kimse öngöremez." dedi.

"ABD, müzakerelere engel oluyor"

Ruhani, ülkesinin müzakerelerden korkmadığını ve kaçmadığını, buna karşılık ABD'nin ise müzakerelere engel olduğunu söyledi.

Müzakere masasına oturulması için öncelikle yaptırım ve baskıların kalkması gerektiğini kaydden Ruhani, "İran müzakerelerden korkmuyor ve kaçmıyor. Sorunun çözülmesini istemeyen ve müzakerelere engel olan taraf ABD'dir." dedi.

Saudi Aramco saldırısıyla ilgili İran'ı suçlayan ülkeleri de eleştiren Ruhani, Türkiye ve Rusya dahil birçok ülkenin İran'ın suçlanmasının doğru olmadığı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Ruhani ayrıca, İran'ın nükleer silah sahibi olmak istediği yönündeki iddialara ilişkin "Nükleer silah sahibi olmak isteyen bir ülke, en azından kontrolleri azaltır, fakat biz kontrolleri azaltmadık." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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