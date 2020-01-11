ABD Açık şampiyonu Bianca Andreescu, sakatlığından dolayı Avustralya Açık'ta olmayacak

Geçen yılın son grand slam turnuvası ABD Açık'ta şampiyonluk elde eden 19 yaşındaki Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, bu yılın ilk turnuvası Avustralya Açık'a sakatlığından dolayı katılamayacak.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan genç sporcu, "Shenzhen'de düzenlenen WTA finallerinde sol dizimden sakatlanmıştım. Rehabilitasyon sürecim iyi gidiyor. Ancak doktorlarımın önerisi üzerine Avustralya Açık'ta olmayacağım." ifadelerini kullandı.

Bianca Andreescu, geçen yıl ilk kez ana tabloda mücadele ettiği ABD Açık'ta mutlu sona ulaşmış ve bunu başaran ilk isim olarak kayıtlara geçmişti.

Avustralya Açık, Melbourne kentinde 20 Ocak-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.