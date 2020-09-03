ABD Açık'ta 2 numaralı seribaşı Kenin üçüncü tura çıktı

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların 2 numaralı seribaşı Sofia Kenin üçüncü tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 4. gününde ikinci tur karşılaşmalarına devam edildi.

ABD'li Kenin, Kanadalı Leylah Fernandez'i bir saat 21 dakika süren maçta 6-4 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 yenerek üst tura çıktı. Kenin, üçüncü turda 27 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur ile eşleşti.

Turnuvanın 15 numaralı seribaşı Maria Sakkari, ABD'li Bernarda Pera'yı bir saat 43 dakika sonunda 2-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti. Yunan tenisçi Sakkari, üçüncü turda 22 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova'nın rakibi oldu.

Tek erkeklerde Bautista Agut ve Khachanov tur atladı

Tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Roberto Bautista Agut ve 11 numaralı seribaşı Karen Khachanov üçüncü tura kaldı.

İspanyol Bautista Agut, Sırp Miomir Kecmanovic'e karşı 2 saat 38 dakikada tamamlanan mücadelede 6-3, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 galip geldi.

Rus raket Khachanov ise vatandaşı Andrey Kuznetsov'u bir saat 50 dakika süren karşılaşmada 6-3, 6-4 ve 6-1 sona eren setlerle 3-0 yendi.