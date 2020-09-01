ABD Açık'ta 2 numaralı seribaşı Thiem ikinci tura çıktı

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Dominic Thiem, Jaume Munar'ı eleyerek ikinci tura yükseldi.

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Dominic Thiem, Jaume Munar'ı eleyerek ikinci tura yükseldi. ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının ikinci gününde Avusturyalı Thiem, İspanyol Munar ile karşılaştı. Thiem, bir saat 55 dakika sonunda 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip durumdayken Munar'ın maçtan çekilmesiyle adını ikinci tura yazdırdı. Öte yandan tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, bir saat 30 dakikada tamamlanan maçta Japon Nao Hibino'yu 6-4 sona eren setlerle 2-0 yendi ve ikinci tura kaldı.

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