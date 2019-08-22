Son Dakika Haberleri: ABD Açık'ta açılışı Serena Williams ve Sharapova yapacak
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ABD Açık'ta açılışı Serena Williams ve Sharapova yapacak

51 dakika önce

ABD Açık'ta ana tablo ilk turunda ABD'li Serena Williams ile Rus Maria Sharapova karşılaşacak.

ABD Açık'ta açılışı Serena Williams ve Sharapova yapacak, System.String[]

ABD Açık'ta ana tablo ilk turunda ABD'li Serena Williams ile Rus Maria Sharapova karşılaşacak.

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo ilk tur eşleşmeleri belli oldu.

Tek kadınlarda dünya 8 numarası ABD'li Serena Williams'ın, dünya 87 numarası Rus Maria Sharapova ile eşleştiği ilk tur maçları, 26 Ağustos'ta başlayacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Maria Sharapova, Serena Williams, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:20 Kaynak: AA
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