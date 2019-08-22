ABD Açık'ta açılışı Serena Williams ve Sharapova yapacak
51 dakika önce
ABD Açık'ta ana tablo ilk turunda ABD'li Serena Williams ile Rus Maria Sharapova karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:20 Kaynak: AA
ABD Açık'ta ana tablo ilk turunda ABD'li Serena Williams ile Rus Maria Sharapova karşılaşacak.
Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo ilk tur eşleşmeleri belli oldu.
Tek kadınlarda dünya 8 numarası ABD'li Serena Williams'ın, dünya 87 numarası Rus Maria Sharapova ile eşleştiği ilk tur maçları, 26 Ağustos'ta başlayacak.
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