Son Dakika Haberleri: ABD Açık'ta finalin adı: Nadal-Medvedev
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ABD Açık'ta finalin adı: Nadal-Medvedev

1 saat önce

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında, 2 numaralı seribaşı Nadal ile 24 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini yarı finalde karşılaştı.

ABD Açık'ta finalin adı: Nadal-Medvedev, System.String[]

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında, 2 numaralı seribaşı Nadal ile 24 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini yarı finalde karşılaştı.


Kariyerinde ilk grand slam yarı finalini oynayan rakibini 7-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup eden Nadal, grand slam turnuvalarında 27. kez finale çıktı.


Tek erkeklerdeki diğer yarı final mücadelesinde ise 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, dünya klasmanının 78 numarası Bulgar Grigor Dimitirov'u 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi.


23 yaşındaki Medvedev, kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dmitri Medvedev, New York, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:30 
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