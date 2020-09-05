ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 5. gününde 3. tur karşılaşmalarına devam edildi.
Turnuvada 2018 yılının şampiyonu Japon tenisçi Osaka, Ukraynalı Marta Kostyuk'u 2 saat 33 dakika süren mücadelede 6-3, 6-7 ve 6-2 tamamlanan setlerle 2-1 mağlup ederek 4. tura kaldı.
Tek erkeklerde ise Belçikalı Goffin, 26 numaralı seribaşı Sırp Filip Krajinovic'i 2 saat 4 dakika sonunda 6-1, 7-6 ve 6-4 sona eren setlerle 3-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 00:38
Son Dakika › Spor › ABD Açık'ta Osaka ve Goffin 4. tura yükseldi - Son Dakika Spor