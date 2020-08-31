ABD Açık'ta Pliskova ve Kerber ikinci tura yükseldi

Turnuvada 2016 yılının şampiyonu Alman Kerber ise 1 saat 28 dakikada tamamlanan mücadelede Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura çıktı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın öne çıkan ilk tur maçında Çek tenisçi Pliskova ile Ukraynalı Anhelina Kalinina karşılaştı. 1 saat 3 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen Pliskova, adını ikinci tura yazdırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden Wimbledon'ın iptali ve Roland Garros 'un ertelenmesi sebebiyle sezonun ikinci grand slam turnuvası olarak düzenlenen ABD Açık, ilk tur karşılaşmalarıyla başladı.

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların 1 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ve 17 numaralı seribaşı Angelique Kerber ikinci tura yükseldi.

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