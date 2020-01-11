ABD Açık'ta şampiyon olan Andreescu, Avustralya Açık'a katılamayacak! Sol dizinden... - Son Dakika
Son Dakika Spor ABD Açık'ta şampiyon olan Andreescu, Avustralya Açık'a katılamayacak! Sol dizinden... - Son Dakika Spor

ABD Açık'ta şampiyon olan Andreescu, Avustralya Açık'a katılamayacak! Sol dizinden...

6 saat önce

Sosyal medya hesabından açıklama yapan genç sporcu, "Shenzhen'de düzenlenen WTA finallerinde sol dizimden sakatlanmıştım. Rehabilitasyon sürecim iyi gidiyor.

ABD Açık'ta şampiyon olan Andreescu, Avustralya Açık'a katılamayacak! Sol dizinden..., System.String[]

Sosyal medya hesabından açıklama yapan genç sporcu, "Shenzhen'de düzenlenen WTA finallerinde sol dizimden sakatlanmıştım. Rehabilitasyon sürecim iyi gidiyor. Ancak doktorlarımın önerisi üzerine Avustralya Açık'ta olmayacağım." ifadelerini kullandı.


Bianca Andreescu, geçen yıl ilk kez ana tabloda mücadele ettiği ABD Açık'ta mutlu sona ulaşmış ve bunu başaran ilk isim olarak kayıtlara geçmişti.


Avustralya Açık, Melbourne kentinde 20 Ocak-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:43 
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