Son Dakika Haberleri: Abd açık'ta şampiyon rafael nadal
Son Dakika Spor Haber

Abd açık'ta şampiyon rafael nadal

1 saat önce

ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Daniil Medvedev'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Abd açık'ta şampiyon rafael nadal, System.String[]

ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Daniil Medvedev'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. İspanyol tenisçi bu sonuçla, 19'uncu grand slam ve 4'üncü ABD Açık şampiyonluğunu elde etti.

New York'taki Arthur Ashe Stadı'nın ev sahipliği yaptığı sezonun son grand slam turnuvasında, 2 numaralı seribaşı Nadal ile 5 numaralı seribaşı Rus raket Medvedev karşı karşıya geldi. Yaklaşık 5 saat süren maçı, ilk defa grand slam finali oynayan 23 yaşındaki rakibi karşısında 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 kazanan Rafael Nadal turnuvayı şampiyon tamamladı.

Bu sonuçla 33 yaşındaki İspanyol tenisçi 19'uncu grand slam ve 4'üncü ABD Açık şampiyonluğuna uzandı. Nadal, 20 grand slam şampiyonluğu bulunan ezeli rakibi İsviçreli Roger Federer ile arasındaki farkı da 1'e indirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dmitri Medvedev, Rafael Nadal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD, terör örgütü YPG/PKK'ya 55 tır dolusu sevkiyat yaptı
ABD Açık'ta şampiyon Nadal oldu Dev kulüpler Vedat Muriqi'nin peşinde! Scoutları gönderdiler Demet Akalın'dan A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanına dikkat çeken yorum: Keşke Türk olsaydı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 11:14:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abd açık'ta şampiyon rafael nadal
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]