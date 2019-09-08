Son Dakika Haberleri: ABD Açık'ta Serena Williams'ı yenen 19 yaşındaki Bianca Andreescu şampiyon oldu
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ABD Açık'ta Serena Williams'ı yenen 19 yaşındaki Bianca Andreescu şampiyon oldu

20 dakika önce

ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen 19 yaşındaki Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu şampiyon oldu. Andreescu bu sonuçla Grand Slam şampiyonluğu kazanan ilk Kanadalı tenisçi, 2004'ten bu yana bu unvanı elde eden en genç isim oldu.

ABD Açık'ta Serena Williams'ı yenen 19 yaşındaki Bianca Andreescu şampiyon oldu, System.String[]

ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen 19 yaşındaki Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu şampiyon oldu.


Andreescu bu sonuçla Grand Slam şampiyonluğu kazanan ilk Kanadalı tenisçi, 2004'ten bu yana bu unvanı elde eden en genç isim oldu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Serena Williams, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:15 
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