ABD Açık'ta Serena Williams'ı yenen 19 yaşındaki Bianca Andreescu şampiyon oldu
20 dakika önce
ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen 19 yaşındaki Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu şampiyon oldu. Andreescu bu sonuçla Grand Slam şampiyonluğu kazanan ilk Kanadalı tenisçi, 2004'ten bu yana bu unvanı elde eden en genç isim oldu.
ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen 19 yaşındaki Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu şampiyon oldu.
Andreescu bu sonuçla Grand Slam şampiyonluğu kazanan ilk Kanadalı tenisçi, 2004'ten bu yana bu unvanı elde eden en genç isim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:15
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