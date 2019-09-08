ABD Açık'ta Serena Williams'ı yenen 19 yaşındaki Bianca Andreescu şampiyon oldu

ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen 19 yaşındaki Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu şampiyon oldu.



Andreescu bu sonuçla Grand Slam şampiyonluğu kazanan ilk Kanadalı tenisçi, 2004'ten bu yana bu unvanı elde eden en genç isim oldu.