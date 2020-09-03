ABD Açık'ta tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Thiem üçüncü turda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Dominic Thiem, üçüncü tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 4. gününde ikinci tur karşılaşmalarına devam edildi.

Avusturyalı Thiem, Hint tenisçi Sumit Nagal'ı bir saat 59 dakika süren maçta 6-3, 6-3 ve 6-2 sona eren setlerle 3-0 yenerek üst tura çıktı. Thiem, üçüncü turda 31 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile eşleşti.

Tek kadınlarda ise Sorana Cirstea, 9 numaralı seribaşı Johanna Konta'yı saf dışı bıraktı. Rumen tenisçi, 2 saat 50 dakikada tamamlanan karşılaşmada Büyük Britanyalı Konta'yı 2-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Cirstea, üçüncü turda 20 numaralı seribaşı Çek raket Karolina Muchova'nın rakibi oldu.