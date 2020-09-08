ABD Açık'ta Thiem ve Medvedev çeyrek finalde

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Dominic Thiem ve 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, rakiplerini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Dominic Thiem ve 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, rakiplerini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 8. gününde 4. tur maçları tamamlandı. Avusturyalı tenisçi Thiem, 15 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime karşısında 2 saat 7 dakika sonunda tur atladı. Mücadeleyi 7-6, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 kazanan Thiem, çeyrek finalde 21 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur ile eşleşti. Geçen yılın finalisti Rus Medvedev ise ABD'li Frances Tiafoe'yu bir saat 38 dakika süren maçta 6-4, 6-1 ve 6-0'lık setlerle zorlanmadan 3-0 yendi. Medvedev'in çeyrek finaldeki rakibi, 10 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev oldu. Tek kadınlarda Kenin elendi Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Sofia Kenin, 16 numaralı seribaşı Elise Mertens'e elenmekten kurtulamadı. ABD'li rakibine karşı bir saat 15 dakikada tamamlanan müsabakada 6-3'lük setlerle 2-0 galip gelen Belçikalı raket Mertens, çeyrek finalde Belaruslu Victoria Azarenka ile oynamaya hak kazandı. Dokuzuncu günün programı Çeyrek final maçlarının başlayacağı ABD Açık'ın 9. gün programında, tek kadınların 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, ABD'li Shelby Rogers ile korta çıkacak. 23 numaralı seribaşı Kazak Yulia Putintseva ise 28 numaralı seribaşı ABD'li Jennifer Brady karşısında tur vizesi arayacak. Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile 27 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric, 12 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov ile 20 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta karşı karşıya gelecek.

Son Dakika

Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin dolar ceza kesildi

İsveçli bilim insanlarına göre koronavirüsü en çok yayan şarkı: Happy Birthday

Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü

Toplu taşımada 'ayakta yolcu' kısıtlaması nasıl uygulanacak? Merak edilen soru son genelgeyle yanıt buldu

Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti

RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı

TIR'la çarpışan motosikletteki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti

Fidye için kaçırılan İranlı iş adamı yaşadığı işkenceyi anlattı: Dayaktan bayılmamam için şekerli su içirdiler

Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada

Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor

Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu

Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu

Son Dakika: 81 ilde yürürlüğe girecek! Restoran ve kafeteryalara bu gece itibariyle müzik kısıtlaması geliyor

Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk