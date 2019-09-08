ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, 15 numaralı seribaşı Bianca Andreescu, 8 numaralı...
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ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, 15 numaralı seribaşı Bianca Andreescu, 8 numaralı seribaşı Serena Williams'ı yenerek şampiyon oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:04 Kaynak: AA
ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, 15 numaralı seribaşı Bianca Andreescu, 8 numaralı seribaşı Serena Williams'ı yenerek şampiyon oldu.
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