Son Dakika Haberleri: ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, 15 numaralı seribaşı Bianca Andreescu, 8 numaralı...
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ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, 15 numaralı seribaşı Bianca Andreescu, 8 numaralı...

27 dakika önce

ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, 15 numaralı seribaşı Bianca Andreescu, 8 numaralı seribaşı Serena Williams'ı yenerek şampiyon oldu.

ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, 15 numaralı seribaşı Bianca Andreescu, 8 numaralı..., System.String[]

ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, 15 numaralı seribaşı Bianca Andreescu, 8 numaralı seribaşı Serena Williams'ı yenerek şampiyon oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Serena Williams, Tenis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:04 Kaynak: AA
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