ABD Açık Tenis Turnuvası Tek Kadınlar finalinde Polonyalı tenisçi Swiatek şampiyon oldu - Son Dakika
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ABD Açık Tenis Turnuvası Tek Kadınlar finalinde Polonyalı tenisçi Swiatek şampiyon oldu

11.09.2022 02:58
ABD Açık Tenis Turnuvası Tek Kadınlar finalinde Polonyalı tenisçi Swiatek şampiyon oldu

ABD Açık Tenis Turnuvası Tek Kadınlar finalinde Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Tunuslu Ons Jabeur'u yenerek şampiyon oldu.

ABD Açık Tenis Turnuvası Tek Kadınlar finalinde Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Tunuslu Ons Jabeur'u yenerek şampiyon oldu.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık Tek Kadınlar finalinde, Polonyalı tenisçi Iga Swiatek ile Tunuslu Ons Jabeur karşılaştı.

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının tek kadınlar finalinde gülen taraf, 21 yaşındaki Polonyalı tenisçi Swiatek oldu.

Kalabalık bir izleyici kitlesinin izlediği karşılaşmada, 28 yaşındaki Jabeur'a karşı ilk seti 6-2, ikinci seti 7-6 biten maçla alan Swiatek, ABD Açık Tenis Turnuvası Tek Kadınlar şampiyonu oldu.

Jabeur ise ABD Tek Kadınlar finaline yükselen ilk Arap ve Afrika asıllı tenisçi olarak kayıtlara geçti.

Tek kadınlar finalinin galibi Swiatek 2,5 milyon dolar, ikinci olan Jabeur ise 1 milyon 250 bin dolar para ödülü kazandı.

Dünyanın bir numarası Swiatek, 6 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 3-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek ABD Açık finaline yükselmişti.

5 numaralı seribaşı Jabeur ise Fransız Caroline Garcia'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırmıştı.

YORUMLAR
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Alcaraz, ABD Açık tarihinin 2. en uzun maçı sonunda yarı finalde Alcaraz, ABD Açık tarihinin 2. en uzun maçı sonunda yarı finalde
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Açık Tenis Turnuvası Tek Kadınlar finalinde Polonyalı tenisçi Swiatek şampiyon oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Açık Tenis Turnuvası Tek Kadınlar finalinde Polonyalı tenisçi Swiatek şampiyon oldu - Son Dakika
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