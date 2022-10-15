ABD açıklarında tekneleri batan 3 balıkçı 28 saat sonra mucize eseri kurtarıldı - Son Dakika
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ABD açıklarında tekneleri batan 3 balıkçı 28 saat sonra mucize eseri kurtarıldı

15.10.2022 19:44
ABD açıklarında tekneleri batan 3 balıkçı 28 saat sonra mucize eseri kurtarıldı

ABD'de tekneleri battıktan sonra köpekbalığı saldırısı ve denizanası sokmalarını savuşturan 3 kayıkçı mucize eseri 28 saat sonra kurtarıldı.

ABD'de tekneleri battıktan sonra köpekbalığı saldırısı ve denizanası sokmalarını savuşturan 3 kayıkçı mucize eseri 28 saat sonra kurtarıldı.

CNN'de yer alan habere göre, 3 balıkçının teknesi 8 Ekim'de Louisiana Empire yakınlarındaki sularda dalgaların yükselmesiyle battı.

NBC'nin "Today" programına açıklama yapan balıkçı Phong Le, dalgaların yükselerek tekneye çarptığını, bunun üzerine teknenin batacağını düşündükleri için iki buz sandığını bağlayarak sal yaptıklarını söyledi.

Diğer balıkçı Luan Nguyen, NBC'ye "İyi ki dolunay vardı çünkü ışığımız vardı." diyerek gece boyunca sürüklendiklerini anlattı.

Köpekbalığı saldırısı

"Bir köpekbalığı can yeleğine çarptı ve onu itmeye çalıştım. Başparmaklarımı gözlerine soktum ve gitti." ifadesini kullanan Nguyen bazı yerlerinden yaralandığını aktardı.

Diğer deniz canlıları da buz sandıklarına tutunarak yüzen balıkçıları rahatsız etti.

Le, "Her 15-20 dakikada bir denizanaları tarafından sokuluyorsunuz." dedi.

Mucizevi mesaj hayat kurtardı

Le, sabah saatlerinde uzaktan beliren tekneye yüzerek yardım çağırmaya gittiğini ancak tekneye yetişemediğini söyledi.

Tüm gece boyunca cep telefonundan sinyal alamadığını aktaran Le, su geçirmez bir kılıfla korunan telefonunu tekrar çıkararak şansını denediğini söyledi.

Şarjı bitmek üzere olan telefonunu açtığında mesajların geldiğini ve bunun üzerine konumunu bir arkadaşına mesaj attığını söyleyen Le, Meksika Körfezi'nin ortasında şaşırtıcı biçimde telefonunun sinyal verdiğini ifade etti.

Mesajı alan Le'nin arkadaşı hemen Sahil Güvenlik ile temasa geçti.

Sahil Güvenlik hızlıca harekete geçerkendeni bir helikopter de konuma ulaşarak 3 balıkçıyı havadan görüntüledi.

Yaklaşık 30 Sahil Güvenlik görevlisinin görev aldığı arama çalışmalarında balıkçılar 28 saat sonra kurtarıldı.

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Kaynak: AA

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